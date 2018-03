Um sargento da Polícia Militar foi morto a tiros após um roubo em Chapecó. O caso aconteceu por volta das 15h15min deste domingo (18), no bairro Jardim Itália.

Segundo informações preliminares, dois homens armados roubaram do PM uma caminhonete GM/S10, placas de Xaxim. O policial de folga percebeu o crime foi atrás dos bandidos juntamente com seu irmão em um VW/Polo. Em determinado ponto, os indivíduos abandonaram o veículo na Rua Mato Grosso, bairro Jardim Itália e fugiram.

Segundo populares, o policial militar e seu irmão continuaram a perseguição atrás dos criminosos a pé. Os bandidos pularam o muro de uma residência e ameaçaram uma família. Neste momento os criminosos se encontraram novamente com o policial, foi quando houve troca de tiros e sargento Claudecir Barrionuevo, de 45 anos, foi baleado no pescoço e axila e morreu no local. Ainda no pátio da residência, os dois bandidos roubaram o veículo VW/Voyage de cor branca, de uma família e fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram que o homem não apresentava mais os sinais vitais.

Uma testemunha dos fatos conversou com o ClicRDC. Segundo o homem que prefere não se identificar, foram diversos disparos de arma de fogo. “A todo o momento eles ameaçavam meu pai pedindo a chave do carro, aí ele entregou. Eles atiravam muito pra cima. Acho que foram mais de 10 tiros”, contou.

O veículo VW/Voyage foi localizado por volta das 16h30min abandonado próximo ao Hospital Regional do Oeste. Os bandidos não foram localizados a PM segue nas buscas.

(ClicRDC)