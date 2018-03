Artêmio Paulo Schimdt estava desaparecido desde as primeiras horas do sábado, dia 17.

A Polícia Militar confirmou que é de empresário desaparecido o corpo achado no interior de Lindóia do Sul, na divisa com Ipumirim. Artêmio Paulo Schmidt estava sumido desde as primeiras horas do sábado, dia 17.



Segundo informações levantadas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o corpo foi localizado em uma estrada de acesso a uma plantação e milho. O corpo da vítima estava trajado camiseta e algumas peças íntimas.



O corpo foi achado por um morador da região de Linha Encruzilhada, que estava indo para atividades no campo. Informações preliminares apontam que o corpo pode apresentar perfuração de faca (estava degolado) e com hematomas, dando indícios de que houve luta corporal. A Polícia Civil deverá investigar o caso que já é tratado como assassinato.

Artêmio foi visto pela última vez na madrugada do sábado, dia 17. Ele estava na companhia de outras três pessoas, que teriam saído juntas no veículo da vítima, que foi mais tarde encontrado queimado na Linha Varanal.



(Com informações do repórter André Krüger)