Corpo de um homem é achado no interior de Lindóia do Sul

O corpo de um homem foi localizado na tarde deste domingo, dia 18, na comunidade de Linha Encruzilhada, interior de Lindóia do sul. Não há mais informações sobre as circunstâncias em que esse cadáver foi localizado. A Polícia Militar já isolou a área até a chegada do Instituto Geral de Perícias.



Conforme informações, o objetivo é saber se o corpo pode ser do empresário de Ipumirim, Artêmio Paulo Schimidt, que está desaparecido desde as primeiras horas do sábado, dia 17. O carro dele foi achado incendiado na beira de uma estrada de chão, em Linha Varanal.



Em instantes mais informações.