A vida continua no The Voice Kids para o cantor de Piratuba, Luis Henrique Schutz. Cantando a música "Regime Fechado" das cantoras Simone e Simaria, tutoras do time e juradas do programa, o cantor que representa Santa Catarina e o Sul do Brasil conquistou o voto popular e obteve 33% de aceitação entre os quatro concorrentes e está na semfinal. De acordo com o apresentador André Marques, foi uma das votações mais equilibradas. As apresentações foram na tarde desste domingo, dia 18.



Emocionado, o jovem cantor logo falou após o resulado. "Se você tem um sonho, persista! Corra atrás que vale a pena", frisou.



Luis Henrique não terá muito tempo para comemorar. No próximo fim de semana, já terá outra eliminatória para continuar no programa de TV.