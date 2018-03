A presidência e direção concordiense confirmou na manhã deste domingo (18) a contratação do técnico Raul Cabral, catarinense de Tubarão, tem 36 anos e estava comandando a equipe do Tombense em 2017.

Cabral iniciou sua trajetória como treinador em 2005 onde trabalhou com a base do Figueirense até 2012, em 2013 mudou de clube na capital e foi trabalhar com a base do Avaí, já em 2014 teve sua primeira oportunidade no profissional como interino. Em 2014 e 2015 teve passagem pela base do Grêmio e no mesmo ano retornou ao Avaí para trabalhar como auxiliar-técnico e técnico no fim da temporada 2015, já em 2016 comandou a equipe do Avaí por 17 partidas. Em 2016 ainda atuou como técnico do Mirassol, antes de assumir a Tombense em 2017.

O técnico chega em Concórdia ainda neste domingo para acompanhar a partida contra a equipe do Avaí, confronto no qual o Galo será comandado pelo técnico Paulo Moro e o auxiliar-técnico Hilton.

(Fonte: Ricardo Artifon)