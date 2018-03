A polícia investiga o desaparecimento de um empresário do município de Ipumirim. Os trabalhos iniciaram tão logo foi achado o veículo de propriedade dele queimado e abandonado na linha Varanal, interior de Ipumirim. O carro, um Gol, foi achado pegando fogo nas primeiras horas do sábado, dia 17.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim não achou nenhum corpo dentro ou nas proximidades do veículo. De acordo com informações do sargento da Polícia Militar, Marcelo Roger Rui, familiares de Artemio Paulo Schmidt informaram que ele havia saído de casa ainda na noite da sexta-feira, dia 16, e até então não havia dado notícias até a manhã deste sábado, dia 17.

Desde então, guarnições da PM de Ipumirim, Lindóia do Sul e Arabutã, bem como o setor de intelgência da PM de Concórdia estão mobilizadas no sentido de buscar informações. Pessoas próximas teriam tentado manter contato via celular, porém só chama e ningúem atende.

Schimdt teria sido visto em um bar, na noite da sexta-feira, em companhia de outras três pessoas. Conforme a PM, todos teriam saído no carro de Artêmio após o fechamento desse estabelecimento. O caso foi repassado para a Polícia Civil para as investigações.

(Com informações do repórter André Krüger)