Cantor de Piratuba em ação no The Voice Kids

Neste domingo, dia 18, o “The Voice Kids” continua sua fase de Shows ao Vivo e vai ao ar mais cedo: às 13h. Serão novamente 12 vozes no palco, com quatro participantes de cada time. O cantor piratubense Luis Henrique Schultz está no time de Simone & Simaria e conta com o seu voto para seguir na competição, pois apenas dois participantes de cada grupo passarão para a próxima fase do “The Voice Kids”. Os outros deixarão o programa.

Fique atento: A votação é aberta quando o primeiro participante se apresenta e encerra alguns segundos após o término da quarta apresentação. O participante mais votado pelo público será salvo.

O Fofurômetro do “The Voice Kids” está de volta e é fácil de participar. Basta usar a hashtag #FofuraTVK nas redes sociais durante as apresentações. O termômetro vai aparecer no vídeo e quanto mais você comentar, mais alto será o “nível de fofura” registrado pelo Fofurômetro. Mas, mais uma vez, atenção: o Fofurômetro não influencia no resultado do “The Voice Kids”. Para ajudar a definir quem fica no programa, você deve votar na sua voz favorita pelo Gshow.

(Fonte: Elisângela Pezzutti/Ascom/Prefeitura de Piratuba)