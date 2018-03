Neste domingo (18) o galo do oeste terá mais um importante e decisivo confronto no catarinense 2018, o adversário é a equipe do Avaí e o duelo está marcado para as 19h no Estádio Domingos Machado de Lima, com ingressos com valores promocionais de R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia), mulheres não pagam.



Para a partida a equipe terá 3 desfalques, o goleiro Carlão, o zagueiro João Paulo e o lateral Zeca, Cleiton Velasques está recuperado e junto aos demais atletas estão aptos e prontos para buscar pontos com o objetivo de manter o galo na Série A. O goleiro Zé Carlos que foi apresentado no início da semana já está liberado para estrear e é uma opção para a comissão técnica.

Serviços da partida:



Abertura dos portões:

Os portões serão abertos às 17h. Lembrando que é necessário portar sempre documento de identificação e Carteira de Estudante para comprovar a compra e acesso ao estádio com o ingresso de meia entrada.



Segurança:

O comando da Policia Militar de Concórdia solicita para que os torcedores que se dirigirem ao estádio não portem objetos de valor e informa que não será permitida a entrada com: bebidas (latas, garrafas, água, chimarrão), comida, além de objetos pontiagudos que possam oferecer risco a outras pessoas. É importante o torcedor portar documento de identificação.



Valores dos ingressos:

R$ 30,00 e R$ 15,00 meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos. Mulheres não pagam ingresso, mas devem retirar o mesmo gratuitamente a partir das 17h (do domingo) na bilheteria do estádio.

Ingressos antecipados nos pontos de venda: Subway Concórdia, Mundo dos Esportes, Posto Parisenti, Alex Sports, Megazam Moda Sport, Solar Materiais Elétricos, Banca Camargo, Posto São Jorge, Esporte Espetacular e Tasca Esportes.



Arbitragem:

Árbitro: RODRIGO D'ALONSO FERREIRA

Assistentes: THIAGO AMERICANO LABES e CLAIR DAPPER

Quarto árbitro: EVANDRO TIAGO BENDER

Avaliador: FERNANDO LOPES

Delegado: JOSE CARLOS GOULART JUNIOR

Inspetor: CLAUDEMIR MAFFESSONI

(Fonte: Ricardo Artifon)