O juiz de direito da Comarca de Concórdia, Samuel Andreis, deferiu nesta semana o pedido da defesa para revogar o afastamento das funções do policial militar rodoviário, Ademir Pereira, e a transferência do mesmo para o Posto da Polícia Militar Rodoviária de Ibicaré. A decisão foi proferida nesta semana. Pereira estava afastado das funções no posto de Concórdia, onde era comandante, em função de um processo de improbidade administrativa.



Conforme o despacho do magistrado "Para tanto foi argumentado pelo Tenente Coronel Raul Assunção, Comandante do 2ºBPMRv, que o Sargento Ademir Pereira será empregado em atividades internas, permitindo assim a otimização do quadro, pois substituirá outro policial, que poderá ser empregado na atividade operacional".

De acordo com o documento, "argumentou, ainda, que o 8º Grupo da Polícia Militr Rodoviária encontra-se hierarquicamente em paridade com os demais grupos, o que importa na ausência de contato do demandado com os policiais do 20º Grupo, com relação aos quais não terá qualquer superioridade ou subordinação".

Pereira foi afastado das funções da PMRv em maio de 2017.

(Com informações do repórter André Krüger).