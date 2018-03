Provedora de internet já iniciou os reparos no sistema, danificado por ataque cibernético.

A empresa provedora de internet Turbonet, de Concórdia, deve voltar às operações na próxima semana. A expectativa é do empresário e sócio, Fiorelo Ruviaro. Em contato telefônico com a reportagem da Rádio Aliança, o empresário destaca que contratou técnicos para restabelecer o sistema, que foi danificado por um ataque cibernético. "Todos estão trabalhando neste fim de semana e a expectativa é que 95% do sistema fique consertado até a segunda-feira", diz.



Conforme informações já divulgadas pela Rádio Aliança, o ataque cibernético ocorreu na noite da quarta-feira, dia 14. Mais de 90% do sistema foi afetado e quase dois mil clientes ficaram sem sinal de internet, desde então. De acordo com Ruviaro, o prejuízo pode chegar aos R$ 2 milhões com a invasão de hackers.



Um Boletim de Ocorrência foi feito na Central de Polícia, na manhã da quinta-feira, dia 15. A Polícia Civil deve investigar a autoria desses ataques, um dos maiores, em termos de prejuízo, já registrados em Concórdia.