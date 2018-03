Veículo é encontrado queimado no interior de Ipumirim

Um veículo foi achado totalmente queimado no interior de Ipumirim. O fato foi registrado nas primeiras horas deste sábado, dia 17. Conforme informações, trata-se de um veículo Gol, que é de propriedade de um empresário de Ipumirim, que também está desaparecido.



O caso chegou até ao conhecimento da Polícia Civil através de um chamado para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim, para um combate a incêndio em carro, na Linha Varanal. Ao chegar neste local, o fogo já havia sido dissipado e nenhum corpo foi encontrado dentro do veículo ou nas imediações.



O proprietário do veículo, que segue desaparecido, é Artêmio Paulo Schmidt. Ele é fotógrafo e dono de uma floricultura no maior município do Vale da Produção. Esse estabelecimento teria sido arrombado na noite da sexta-feira, dia 16.



De acordo com a Polícia Militar, ele teria sido visto pela última vez na tarde da sexta-feira, dia 16.

(Com informações do repórter André Krüger).