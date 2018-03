Quatro pessoas feridas em acidente com jerico no interior de Concórdia

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente com Jerico manhã deste sábado, dia 17, no interior de Concórdia. O fato foi registrado numa estrada de acesso a propriedades rurais, em Linha São Paulo. De acordo com informações, o veículo pode ter perdido os freios em uma descida e capotado com os quatro ocupantes.



Quatro ambulâncias do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foram mobilizadas para o atendimento às vítimas, bem como outras duas viaturas de resgate. Dois homens, uma criança e uma mulher precisaram de atendimento. A criança de 12 anos ficou presa às ferragens e foi atendida com ferimentos graves. O condutor do veículo também foi atendido com suspeita de hemorragia interna. Outro homem e a mulher também foram socorridos com ferimentos de média gravidade. Todos foram conduzidos ao Hospital São Francisco de Concórdia.



O resgate das vítimas foi bastante trabalhoso, em função do local do acidente ser de difícil acesso.

(Com informações do repórter André Krüger)