Pacientes que entraram em fila de espera para exames, nos últimos meses, depois do mutirão realizado no ano passado, pela Secretaria Municipal de Saúde, serão atendidos em breve. Isso porque, o secretário de Saúde, Sidinei Schimidt, está anunciando um novo mutirão de exames, para tender a todos que já estão com os exames agendados. Serão realizadas 168 ressonâncias magnética e 756 ultrassons, totalizando atendimento a 924 pacientes.



O secretário explica que o mutirão visa atender os exames com maior demanda, que não é possível suprir em um mês. “Os demais exames, que não entrarão neste mutirão, tem demanda menor, sendo possível atender dentro de um mês e alguns dias, como é o exemplo da densitometria, tomografia e mamografia”, comenta Sidinei. Além de reduzir o tempo de espera de quem já agendou o exame, o objetivo da Administração Municipal é evitar que os novos pacientes entre em filas com longo tempo de espera.



O credenciamento para as clínicas deverá ocorrer entre os dias 26 de março a 9 de abril. O mutirão será realizado de 12 de abril a 10 de junho de 2018. As datas ainda podem ser ajustadas, dependendo o andamento do processo de credenciamento. No ano passado, o mutirão atendeu mais de três mil pacientes, que aguardavam há mais de ano, por um exame.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)