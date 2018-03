O Instituto Geral de Perícias (IGP) de Joaçaba confirmou que a causa da morte do trabalhador Adão Pedro Pereira de Morais, de 47 anos, encontrado dentro da estação de tratamento de água (ETA) da empresa BRF na noite de quinta-feira, dia 15, foi afogamento - insuficiência respiratória aguda. O órgão analisa vestígios deixados no local para posterior repassar o laudo à Polícia Civil que fará as devidas investigações que apontarão as circunstancias do ocorrido.

Relembre

O trabalhador Adão Pedro Pereira de Morais, de 47 anos, funcionário da BRF de Capinzal foi encontrado sem vida em uma estação de tratamento de água da empresa na noite desta quinta-feira, dia 15. A informação foi repassada ao jornalismo da Rádio Capinzal pelo delegado da Comarca, Roberto Carpeggiani Moreira. Ele confirmou que a Polícia Civil foi acionada por volta das 21h.

Moreira conta que outro funcionário da empresa foi quem encontrou o corpo do trabalhador por volta das 20h no momento em que seria feita a mudança de turno. O IGP foi acionado e fez o recolhimento do corpo e a autópsia apontou afogamento como causa da morte. Adão trabalhava há mais de 20 anos na empresa e residia no bairro Navegantes, em Ouro.

(Fonte: Rádio Capinzal)