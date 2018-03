O Concórdia Atlético Clube voltou a ficar sem técnico. A situação de empréstimo de Emerson Cris junto a Chapecoense não foi aceita pela CBF e o profissional não ficará mais no Concórdia Atlético Clube. O parecer foi dado nesta sexta-feira, dia 16, e a decisão de liberar Cris novamente para a Chapecoense foi tomada nas últimas horas.



O principal motivo é a exigência de que o profissional treinador tenha vínculo com o clube que esteja contratando e, assim, possa ter o contrato publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID. Até então, as direções do Concórdia Atlético Clube e da Chapecoense estavam negociando um "empréstimo" de Emerson Cris, sem a desvinculação dele com a Chape. A estratégia seria argumentar uma consultoria técnica. Porém, ele não poderia ficar no banco de reservas em jogos oficiais. No Verdão do Oeste, Emerson Cris é um dos auxiliares técnicos de Gilson Kleina.



Diante da negativa, para o jogo do próximo domingo, dia 18, diante do Avaí, o Galo do Oeste será comandado por Paulo Moro, que era auxiliar de Mauro Ovelha (demitido nesta semana) e pelo diretor de futebol Joseilton de Almeida.



Até o momento, a direção do Concórdia Atlético Clube não fala em nomes para comandar o vestiário do CAC. "A concentração agora é total para o jogo diante do Avaí", diz um dirigente. A tendência é que Paulo Moro seja efetivado ao posto de treinador nesta reta final de Catarinense, tendo em vista que ele tem curso pela CBF e já comandou as categorias de base do clube.