Aproximadamente 900 profissionais de educação estão reunidos no Centro de Eventos Concórdia, nesta sexta-feira, 16 de março, para um encontro de trabalho e qualificação. O Seminário Regional de Educação Infantil, que iniciou com pronunciamentos no início da manhã, seguirá até às 17h. Na programação diversas palestras e debates que buscam potencializar o brincar das crianças que frequentam os Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs e pré-escolas. Concórdia, sede do evento que é organizado pela Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, conta com a participação de aproximadamente 500 profissionais, ligados a Secretaria Municipal de Educação.



Nas falas, a secretária Municipal de Educação, Márcia Calderolli, e o prefeito Rogério Pacheco, destacaram a importante e fundamental participação dos profissionais na formação da personalidade das crianças. Ressaltaram a necessidade de estar sempre se renovando e buscando alternativas para oferecer aprendizado aos pequenos, já que a educação infantil vai muito além de apenas tomar conta das crianças enquanto os pais trabalham.



Durante a manhã, os profissionais tiveram a palestra “Ler, contar e Brincar: tempos e espaços do imaginário”, com Cleber Fabiano, mestre e doutor em Educação, e a palestra “A trajetória da construção das diretrizes da Educação Infantil da região da AMAUC”, com a pedagoga e especialista em pedagogia escolar, Claudia Maria da Cruz. A tarde, ocorre a palestra “Práticas docentes: da rotina rotineira à vida cotidiana”, com o doutor em Educação pela UFRGS, Altino José Martins Filho, e uma Mesa Redonda “Partilhando práticas na Educação Infantil que potencializam o bricar”, com experiências exitosas da região.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)