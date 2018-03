Homem de 66 anos foi atingido na cabeça por um poste, durante trabalho de içamento no começo da manhã desta sexta-feira.

Vítima de acidente de trabalho está na CTI do HSF

Permanece no Centro de Terapia Intensiva do Hopital São Francisco de Concórdia o homem que foi atingido na cabeça por um poste na manhã desta sexta-feira, dia 16, no centro de Concórdia. Conforme apurado pela reportagem da Rádio Aliança, a vítima de iniciais L.T.M, de 66 anos, está na CTI e entubada.



O trabalhador sofreu uma pancada na cabeça durante trabalho de retirada de poste no pátio de uma empresa, na área central da cidade, por volta das 6h. De acordo com relatos, o artefato estava sendo içado pelo caminhão muck, teria girado e acertado a vítima na cabeça, que sofreu traumatismo craniano.



O homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e levado para o Hospital São Francisco para atendimento médico.

(Com informações do repórter André Krüger).