Decisão do Ministério da Agricultura foi divulgada nesta sexta-feira, dia 16, pelo Ministério da Agricultura.

BRF de Concórdia entre as unidades com exportações interrompidas

A BRF de Concórdia é uma das dez unidades da companhia que estão temporariamente proibidas pelo Ministério da Agricultura de exportar carne de frango para a União Européia. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, dia 16, pela própria companhia.



Além de Concórdia, essa medida também vale para Dourados (MT), Serafina Corrêa (RS), Chapecó (SC), Capinzal (SC), Rio Verde (GO), Marau (RS), Francisco Beltrão (PR) e Nova Mutum (MT).



Conforme nota da própria companhia, a proibição é para produção e certificação sanitária dos produtos de aves da BRF.

"É importante ressaltar que todos os produtos já alocados na região, bem como os produzidos e embarcados antes do dia 16 de março podem ser comercializados e utilizados sem restrições.



Está marcada para a próxima semana uma reunião na cidade de Bruxelas, na Bélgica, para o MAPA prestar esclarecimentos técnicos às autoridades sanitárias da União Europeia. Após o encontro, a medida será reavaliada.



A Companhia reitera que vem mantendo intensa interlocução com as autoridades locais e internacionais, prestando todos os esclarecimentos necessários afim de atestar a qualidade e segurança de seus produtos e preservar o relacionamento comercial com seus clientes e consumidores.



A BRF manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre qualquer nova informação relacionada ao presente comunicado".