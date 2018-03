Prefeitura estuda medidas e pode romper contrato com a empresa.

Parte do Executivo Municipal sem internet por conta de problemas com a Turbonet

Por conta de problemas no provedor de internet, Turbonet, alguns setores da Prefeitura de Concórdia estão sem sinal de internet. Conforme a Assessoria de Comunicação do Executivo Municipal, estão sem internet as secretarias da Agricultura e de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Além dessas secretarias, a maior parte das escolas da Rede Municipal de Ensino e Centros Municipais de Educação Infantil, também tinha sinal de internet fornecido pelo Turbonet.



Conforme informações, o Executivo Municipal estuda alternativas e pode rescindir contrato com a provedora de internet. Além de alguns setores do Executivo Municipal, a Turbonet tem uma carta de aproximadamente dois mil clientes em Concórdia. A maior parte está sem internet desde a noite da quarta-feira, dia 14, quando um ataque de hackers danificou o sistema da empresa, cujos prejuízos podem chegar a R$ 2 milhões.



Não há previsão para o restabelecimento do sistema de internet pela Turbonet.