A Polícia Civil de Seara efetuou na tarde desta quinta-feira, 15, a prisão de mais um homem envolvido com o tráfico de drogas no município. Conforme o delegado Thiago de Oliveira, foi dado cumprimento ao mandado de prisão e busca na residência de Paulo Cesar de Oliveira, 31 anos, em razão de condenação expedida pela Justiça de Seara.

O suspeito foi detido em flagrante no bairro Vila Esperança e conduzido para a delegacia de Seara onde prestou esclarecimentos e posteriormente encaminhado ao Presídio Regional de Concórdia.

O delegado Thiago ressalta a importância da comunidade colaborar com denúncias. Somente no ano passado a Policia Civil de Seara havia prendido nove pessoas por ligação direta ou envolvimento com o tráfico de drogas.

(Informações Rádio Belos FM/via André Krüger)