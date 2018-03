A Administração Municipal de Concórdia concedeu aditivo de prazo até fevereiro do ano que vem para encerrar todos os trâmites da obra da Rua Tancredo Neves. Pela segunda vez o asfalto apresentou problemas e vai precisar de consertos.

A construção da terceira pista no trecho de 1 km e 300 metros iniciou ainda no ano de 2016. O que era pra ter sido uma obra rápida acabou se tornando uma novela, devido aos problemas que surgiram no asfalto.

O secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, explica que a concessão de mais prazo não significa que vai demorar mais um ano para a finalização dos serviços. “O prazo é de vigência para podermos fazer toda a verificação do que está acontecendo”, afirma. O secretário conta que a empresa já foi notificada sobre os novos problemas que surgiram. A expectativa é que até o fim de março ela apresente uma proposta para resolver a questão dos buracos que surgiram novamente na capa asfáltica.

Faganello diz que ainda não se sabe qual foi a causa do problema. “Asfalto é uma obra de engenharia bem particular. Imagina-se o que pode ter acontecido, mas ainda não tem nada que possa ser afirmado. Por isso estamos fazendo essa investigação”.