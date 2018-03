Fato foi registrado no pátio de uma empresa. Vítima foi atendida com ferimentos na cabeça.

Um homem ficou gravemente ferido em um acidente de trabalho, registrado no começo da manhã desta sexta-feira, dia 16, no centro de Concórdia. O fato ocorreu no pátio de uma empresa, localizada entre as ruas Dr Maruri e Getúlio Vargas por volta das 6h.



Conforme informações, a vítima trabalhava na retirada de um poste neste local. O artefato teria sido içado pelo caminhão muck, girado e atingido a cabeça do homem de iniciais L.G.M, de 66 anos.



A vítima foi conduzida às pressas para o Hospital São francisco de Concórdia, já que perdeu muito sangue no local.

(Com informações do repórter André Krüger)