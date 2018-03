Um funcionário da BRF de Capinzal foi encontrado sem vida em uma estação de tratamento de água da empresa na noite desta quinta-feira, dia 15. A informação foi confirmada ao jornalismo da Rádio Capinzal pelo delegado da Comarca, Roberto Carpeggiani Moreira. Ele confirmou que a Polícia Civil foi acionada por volta das 21h.

Moreira conta que outro funcionário da empresa foi quem encontrou o corpo do trabalhador por volta das 20h no momento em que seria feita a mudança de turno. As causas da morte ainda são desconhecidas. O IGP foi acionado para realizar o levantamento de dados e o recolhimento do corpo do trabalhador, Adão Pedro Pereira de Morais, de 47 anos, que residia no bairro Navegantes, em Ouro.

NOTA À IMPRENSA

A BRF lamenta o ocorrido e informa que permanece à disposição das autoridades para auxiliar no processo de investigação do caso. Neste momento, é prematuro afirmar o que motivou o fato. O caso receberá atenção especial da companhia, que já mobilizou uma equipe para acompanhar e colaborar com as investigações.

O abate para o primeiro turno desta sexta-feira, dia 16, foi cancelado.

A secretária da educação de Ouro, Sirlei Almeida, informou a reportagem da Rádio Capinzal que pelo fato da vítima ser marido de uma servidora que trabalha na Creche Raio de Sol do bairro Navegantes, as aulas no educandário foram canceladas para esta sexta-feira, dia 16. A orientação é para que os pais permaneçam com seus filhos em casa.

(Fonte: Rádio Capinzal)