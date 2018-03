Carro foi levado do bairro Sunti e encontrado no Floresta.

PM recupera veículo com registro de furto em Concórdia

A Polícia Militar de Concórdia recuperou um veículo com registro de furto, nesta madrugada de sexta-feira, dia 16. O veículo, um Fiat Uno, foi achado abandonado no bairro Floresta. Ele foi levado do bairro Floresta.



Conforme informações do próprio proprietário, ele percebeu a falta do carro quando saiu para trabalhar por volta das das 3h50. A PM foi acionada, fez rondas e encontrou o carro abandonado horas depois no bairro Floresta.



O carro foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.