Questões legais ainda impedem o Concórdia Atlético Clube de anunciar Emerson Cris como novo treinador. O profissional já está na Capital do Trabalho e assumiu o comando da equipe nesta semana, com a saída de Mauro Ovelha. Cris é auxiliar técnico na Chapecoense e vem "emprestado" do Verdão do Oeste para comandar o Galo do Oeste até o fim da série A do Catarinense.



Em entrevista ao Mesa Redonda desta quinta-feira, dia 15, o presidente do Concórdia Atlético Clube, Jonas Guzzatto, explicou que o que precisa é ter o contrato também do técnico junto à CBF. Ou seja, ele teria se desvincular da Chapecoense e ser contratado pelo Concórdia. Porém, a alternativa considerada pelas duas equipes é a vinda do treinador, com ele mantendo vínculo com a Chapecoense. Advogados dos dois clubes estão analisando a situação e depois dar um parecer, já que existe a possibilidade de Emerson Cris prestar um trabalho de "assessoria técnica". Porém, ele corre o risco de não ficar na no reservado em jogos oficiais.



A expectativa é que um desfecho ocorra ainda nesta quinta-feira, dia 15.