Veículo táxi que havia sido roubado em Capinzal é achado no interior de Piratuba

Populares localizaram no começo da tarde desta quinta-feira, dia 15, no interior de Piratuba, o veículo furtado do taxista Balbino Marques, de 77 anos, tomado em assalto na tarde anterior na comunidade de Barro Preto, interior de Capinzal.

De acordo com as primeiras informações, o Renault Sandero, placa QHI 1601, de Capinzal, está abandonado na rodovia de acesso a Usina Hidrelétrica Machadinho, há um quilometro do acesso a comunidade de Lageado Mariano.

O carro foi encontradopróximo a uma plantação de soja com as portas abertas e com poucos danos.

Policiais civis e militares e peritos do IGP estão no local.

(Fonte: Rádio Capinzal)