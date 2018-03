Além da briga contra o rebaixamento, o Concórdia Atlético Clube terá que se mobilizar nos bastidores para que fatores extra-campo não atrapalhem o foco da equipe nesta reta final da primeira fase da série A do Catarinense. O Galo do Oeste foi "carregado" na súmula da arbitragem do último jogo, em que o CAC empatou em casa contra o Brusque. Um arremesso de objeto e uma invasão de campo foi relatada pela arbitragem.



De acordo com a súmula, a invasão teria sido feita pelo diretor de futebol, Joseilton de Almeida da Silva. Ele teria adentrado ao gramado após o término do primeiro tempo de jogo e ofentido o trio de arbitragem. Ele não estava relacionado para ficar no banco de reservas.



O segundo episódio, e que pode render perda de mando de campo, foi o arremesso de um copo plástico, contendo líquido não identificado, nas costas do quarto árbitro, Adriano Roberto de Souza. Esse copo teria sido ameaçado da área onde estava a torcida do Concórdia. Esses dois episódios serão julgados pela Comissão Disciplinar da competição no próximo dia 20. Existe risco do Galo do Oeste perder o mando de campo.



Além desse fato, o Concórdia Atlético Clube foi multado em R$ 1 mil pelo atraso na entrada em campo no jogo diante do Joinville, no norte do estado. Também foi multado em R$ 2,6 mil por problemas nos refletores do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Tal fato fez com que a partida atrasasse em aproximadamente 13 minutos. Por fim, mais R$ 1 mil de multa pela falta de enfermeiro à beira do campo. O clube já foi notificado desses casos.