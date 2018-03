Um adolescente, de 17 anos, foi detido pela Polícia Militar logo após cometer furto de um aparelho celular em uma loja na área central de Concórdia. O fato foi registrado por volta das 9h30 desta quinta-feira, dia 15. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança. As imagens do circuito interno e externo da loja gravaram toda a ação. Após perceber o fato, a empresária acionou a PM e os policiais realizaram rondas para localizar o autor.

A detenção do rapaz se deu mais tarde, na comunidade de Linha Santa Terezinha. Ele estava com uma biciclieta e, ao perceber os policiais, ele tentou fugir para a mata. Porém, ele foi detido com o aparelho celular. Ele foi encaminhado para a Central de Polícia para os devidos procedimentos.

(Com informações do repórter André Krüger)