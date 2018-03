A reunião teve início às 13h30 e se estendeu até o final da tarde, foram discutidas todas as cláusulas sociais, algumas levaram um tempo maior, e mesmo assim não houve consenso entre as partes. Outras serão analisadas e voltarão a ser discutidas na próxima reunião. Esta foi uma reunião mais extensa e com assuntos mais delicados.

Quanto às cláusulas financeiras ficaram para serem tratadas na próxima reunião, ainda sem data definida, já que o prefeito Rogério Pacheco e o Vice, Edilson Massoco, também gostariam de se fazer presentes.

A secretária de Administração, Neiva Piola, informou que, caso não consiga fechar as negociações em tempo de encaminhar o reajuste no mês de março e havendo acordado o mesmo, será feito em folha complementar.

Nesta 6ª feira, 16/03 os membros estarão se reunindo somente para ajustar a redação das cláusulas já analisadas, mas a comissão do SSMCR aguarda a Administração Municipal agendar a data da próxima reunião onde serão tratadas da cláusulas financeiras.

(Fonte: Magali Giachini/Ascom/SSMCR)