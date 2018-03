Antes da bola rolar pelo Interiorano 2018, mais duas equipes anunciaram a desistência da competição. O São Luiz, que estava na série C, anuniciou oficialmente que está fora da disputa. O Pinheiro Preto, da série B, também está fora do torneio. A direção das duas equipes alegou problemas financeiros.

Conforme a Fundação Municipal de Esportes de Concórdia não haverá modificações nas duas divisões com essas baixas. Somente a B, que ao invés de duas, terá um clube rebaixado. A primeira do descenço é o Pinheiro Preto, que volta automaticamente na série C do próximo ano. Na série C não há rebaixamento.