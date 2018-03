Concórdia já se prepara para a escolha da nova miss. As inscrições para as jovens que tenham interesse em participar do concurso iniciaram nesta quinta-feira, 15 de março, e podem ser efetuadas até o dia 26 deste mês, no Centro Cultural. O atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

O concurso será realizado no dia 18 de maio, às 20h, e o local ainda não foi definido. As candidatas deverão ter entre 18 e 26 anos e ser solteiras. Elas não podem ser (ou já ter sido) casadas e nem ter filhos. Também é preciso ser concordiense ou residir no município no mínimo há seis anos.

Serão escolhidas a miss Concórdia 2018 e a 1ª e a 2ª princesas. A miss irá participar do concurso estadual em 2019 e nos eventos oficiais do município.

Os jurados vão analisar os critérios de beleza plástica, postura, desenvoltura na passarela, oratória e simpatia. As candidatas também deverão responder perguntas sobre história, turismo, arte ou economia de Concórdia.

As primeiras colocadas vão receber premiação em dinheiro. A miss vai ganhar R$ 3 mil, a 1ª princesa R$ 2 mil e a 2ª princesa R$ 1 mil. A comissão organizadora do evento é formada por Jucela Pacheco, Júlio Gomes, Bruno Dariva, Édila Souza e Chaiane Lazzari.