Um ataque de hackers deixou um prejuízo que pode chegar a R$ 2 milhões para uma empresa provedora de internet, em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 20h50 de quarta-feira, dia 14, e deixou mais de dois mil clientes da Turbonet sem internet.



Conforme o sócio-proprietário da empresa Turbonet, Fiorelo Ruviaro (foto), em entrevista ao Mesa Redonda, desta quinta-feira, dia 15, um Boletim de Ocorrência foi feito na Delegacia. "Mais de 95% da nossa rede foi destruída, não sabemos o que fazer", diz.



De acordo com o Boletim de Ocorrência, os equipamentos externos da empresa foram invadidos de forma remota e desconfiguraram o sistema fazendo com que os clientes ficassem sem internet. Conforme o B.O, para restabelecer o sistema seriam necessários três técnicos, trabalhando exaustivamente por cerca de 80 dias. Relata no B.O, que para acessar o sistema, é necessário ter conhecimento técnico e senhas.



De acordo com o B.O, o empresário Fiorelo Ruviaro afirma que o corpo técnico da empresa Turbonet teria solicitado demissão, durante a quarta-feira, dia 14, não tendo profissionais disponíveis neste momento para restabelecer o sistema.