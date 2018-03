Um motorista ficou levemente ferido após se envolver em saída de pista, seguida de capotamento. O fato foi registrado por volta das 6h na BR 153, no trevo de Cachimbo. Envolveu um Cobalt, placas de São Paulo, que vinha do Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi chamado para atender essa ocorrência e, após avaliação da vítima na ambulância, a mesma não quis ser conduzida para o Hospital São Francisco.



O motorista contou que estava no Rio Grande do Sul e retornava para São Paulo. O carro saiu da pista e capotou sobre uma via secundária.

(Com informações do repórter André Krüger)