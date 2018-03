O Frigorífico Pamplona é o único que acompanhou a decisão da Coopercentral Aurora e também reajustou para baixo em R$ 0,10 o valor da remuneração ao produtor de suínos. A decisão de reduzir o preço se deu ainda no último dia oito. Com isso, as duas agroindustrias estão pagando R$ 2,80 o quilo vivo. A Coopercentral Aurora já havia reduzido o valor no dia sete.



Por outro lado, os frigoríficos BRF e JBS Foods estão com o mesmo preço pago pelo quilo vivo, sendo R$ 3,00 e R$ 3,10 respectivamente.