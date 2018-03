Ela se acidentou no dia 24 de fevereiro e, desde então, estava internada no Hospital Regional Oeste.

A vida de uma concordiense mudou completamente após um acidente de trânsito registrado na manhã de sábado, 24 de fevereiro de 2018, em Chapecó. Três pessoas ficaram feridas, entre elas uma ex-professora de Concórdia, que ficou tetraplégica após o acidente.

Neusa Uberti, 51 anos, é brasileira, porém mora e trabalha nos Estados Unidos (EUA), há cerca de 10 anos. No final do mês de fevereiro, ela veio ao Brasil para visitar alguns familiares em Concórdia (SC), cidade localizada no Alto Uruguai catarinense. Após alguns dias, a caminho do Aeroporto de Chapecó onde embarcaria no voo de volta pra casa, ela e mais duas pessoas sofreram um acidente de trânsito no km 05 da SC-283 na Linha São Roque, interior do município.

O veículo em que a família estava, um Toyota/Corolla com placa de Concórdia, saiu da pista e capotou. O automóvel só parou ao cair em uma vala. Duas vítimas conseguiram sair do carro. Neusa estava no banco de trás do veículo sem o cinto de segurança e acabou ficando presa nas ferragens. O Corpo de Bombeiros necessitou cortar a lataria do automóvel para retira-la. Após atendimento no local, os demais ocupantes foram encaminhados ao Hospital Regional do Oeste (HRO) com ferimentos leves e Neusa em estado grave.

No HRO, a equipe médica identificou que a concordiense teve duas fraturas na coluna cervical – C5 e C6 – a deixando tetraplégica. Após 18 dias internada no Hospital, o plano de saúde de Neusa conseguiu enviar uma aeronave com uma UTI Aérea para levar ela de volta para os Estados Unidos.

O avião chegou a Chapecó nesta segunda-feira (12). E por volta das 8h40min da manhã desta terça-feira (13), Neusa deixou o Hospital Regional em uma UTI Móvel até o Aeroporto Serafin Enoss Bertaso onde o avião já lhe esperava.

Antes de embarcar, ainda na ambulância, nós conversamos com Neusa. Com o sorriso estampado no rosto de saber que estava voltando para casa, a catarinense contou sobre o acidente.

Neusa conta que se lembra de como tudo ocorreu. “Eu praticamente lembro-me de tudo como aconteceu, como foi. Eu estava vindo pro Aeroporto, retornando pra casa, foi quando aconteceu o acidente”, contou.

Durante os 18 dias internada, ela diz que foi muito bem atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), do início ao fim. “Foi tudo muito bem feito. Foi super-rápido. Eu fiquei presa no carro e assim, o processo todo não demora muito tempo. Não tenho nada a reclamar, foi tudo muito bem feitinho”, disse.

Aproveitei para pedir como era a vida antes de tudo isso e ela finalizou me dizendo. “Vida normal. Sem nenhuma dificuldade. E agora vamos ter que enfrentar algumas dificuldades, mas estamos aí”, explicou Neusa. “Eu espero que eu consiga me adaptar e que não deixe viver em função disso”.



Era por volta das 10h da manhã quando o avião deixou o Aeroporto rumo aos EUA. Neusa chegou ainda nesta terça-feira aos Estados Unidos, onde reencontrou a filha mais velha e o marido.



