A chuva registrada nas últimas horas em toda a região modificou o cenário de estiagem em algumas localidades. Em Seara, onde a Prefeitura realizava o transporte diário de água para várias propriedades, as cisternas se recompuseram somente com o volume que caiu em poucas horas.



Em entrevista ao Jornal Aliança desta quarta-feira, dia 14, o secretário Municipal da Agricultura de Seara, Ernesto Gomes, destaca que é natural o segundo maior município da Amauc sofrer com períodos consecutivos sem chuvas. "As nossas águas superficiais são bastante fraca. Soma-se a isso o fato de que com a temperatura alta, a demanda de consumo é maior também pelos animais. De acordo com Gomes, antes da chuva, variava de quatro a seis propriedades rurais sendo abastecidas com água para aves e suínos. Já o transporte de água potável, para consumo humano, estava sendo feito para seis ou sete propriedades. "Em alguns locais, a bomba do poço artesiano pifou e tivemos que fazer o abastecimento deles, também", conta o secretário.



Conforme o secretário Ernesto Gomes, Seara é o município com o maior número de cisternas em Santa Catarina. Cerca de 50 propriedades conta com até dois reservatórios. "Essa reserva de água estava se esgotando. Nos últimos dias caíram 47mm e só na manhã de quarta-feira, dia 14, foram 45mm e isso ajudou a amenizar a situação", conta.