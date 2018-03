O vereador Edno Gonçalves (PDT) voltou decepcionado com a reunião realizada em Florianópolis, na Secretaria de Estado de Educação. Em pauta estava a reforma prometida há dois ano, em Concórdia. “Foi um momento triste e amargo, porque na última segunda-feira, 12, a maior escola estadual do nosso município completou 79 anos de atuação e não vai ganhar o presente mais esperado que era a reforma. Nós fomos informados que sequer existe o projeto de reforma, apenas um croqui”, lamentou.



Para tornar a situação mais preocupante - apesar do Governo do Estado anunciar que a escola está dentro do programa do Pacto pela Educação, juntamente com outras 70 em SC - não há previsão orçamentária. O que poderia ser feito, segundo as informações da reunião, seria a licitação e a reforma por etapas. “Para isso foi pedido um prazo de mais dois anos. O que nos chateia é que já se passaram dois anos do anúncio que seria realizada a licitação e sequer temos o projeto. É um desrespeito com a comunidade escolar”, disse Gonçalves.



Além dos problemas de infraestrutura visíveis, a escola sofre ainda com problemas elétricos, hidráulicos e de acessibilidade. Esta situação foi levantada pelo vereador no Plenário e provocou o debate entre os elgisladores, que cobraram uma resposta do governo do Estado. “O Secretário da ADR, Wagner Bee, sempre tem nos recebido e feito todos os esforços, mas sem orçamento não há como executar as obras e as melhorias que a comunidade solicita”, destacou.



A reunião com a responsável pela área de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Educação, Karen Lippi de Oliveira, contou também com a presença do vereador Claiton Casagrande (PR) e dos vereadores Evandro Pegoraro e André Rizelo, da bancada do PT. O Secretario Executivo Regional da ADR de Concórdia, Wagner Bee também acompanhou o encontro.

Fonte: Divaléia Casagrande - ASCOM Câmara