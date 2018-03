Cumprindo com o compromisso assumido, a atual gestão municipal fez o segundo anúncio de asfalto rural, na noite de terça-feira, 13, em Linha Gasperini. Durante uma reunião com representantes das entidades e integrantes da comunidade, o prefeito Rogério Pacheco e o vice, Edilson Massocco, comunicaram que em breve será publicado o edital para a execução de parte do projeto de asfaltamento do acesso – entre Planalto e Gasperini. O trecho, a ser contemplado nesta primeira etapa – em 2018 -, ainda está em análise pela equipe técnica, mas deve ficar entre 1,5 a 1,6 quilômetros. A obra será custeada com recursos próprios.

A notícia já era aguardada há algum tempo. Todos são unânimes que a realização deste “sonho” trará desenvolvimento para Gasperini e proximidades. “Muitas propriedades têm projetos de ampliação com as empresas parceiras, mas a dificuldade de acesso e tráfego, tem mantido estes projetos parados. Mas agora, com certeza, isso terá continuidade, garantindo o desenvolvimento, afirma o agricultor e presidente do Clube de Gasperini, Evandro Pegoraro.

O prefeito Rogério Pacheco explicou o porquê da não execução de nenhuma obra de asfaltamento no último ano. “Não tínhamos uma legislação que tratava da contribuição de melhoria, que é a contrapartida paga pelo proprietário. Tudo que era feito antes não tinha o amparo legal e, por isso, a Administração Municipal está respondendo algumas ações e se perdê-las poderá pagar indenizações, que podem chegar a R$ 5 milhões”, enfatizou o prefeito, ressaltando que a nova lei, proposta por essa administração, isenta o pagamento da contribuição de melhoria para a área rural e flexibiliza percentuais de pagamento para a área urbana. Antes a prefeitura pagava somente 33%, mas com a nova lei, poderá pagar até 50% do valor do asfalto.

Em janeiro, Pacheco e Massocco anunciaram o asfalto rural para Pinhal, sendo que o edital para execução deve ser publicado nos próximos dias, pois aguardava a vigência da lei da contribuição de melhoria – que precisou passar por uma “noventena” depois de aprovada, prazo encerrado no dia 13 de março. Na noite de quinta-feira, 15, a equipe do Executivo estará reunida com a comunidade de Terra Vermelha para também anunciar o asfalto rural.

Fonte: Édila Souza - ASCOM Prefeitura