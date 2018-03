Combate às chamas iniciou no fim da noite de terça-feira, dia 13, e terminou na madrugada da quarta-feira, dia 14.

Um incêndio de grandes proporções em uma plantação de eucaliptos no interior de Seara mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros de Seara e Chapecó na noite de terça-feira e por quase toda a madrugada desta quarta, dia 14.

Segundo informações, os Bombeiros de Seara foram acionados por volta das 21h para atender fogo em vegetação e galhos de eucaliptos em uma grande área na localidade de linha Gramado. Devido a grande proporção do incêndio foi solicitado apoio aos bombeiros de Chapecó.

O fogo tomou grandes proporções, atingindo uma área aproximada de trinta mil metros quadrados. Os bombeiros utilizaram técnicas de resfriamento usando mangueiras e bomba costal, abafadores e outras técnicas. Nessa ocorrência foram empregados nove combatentes e aproximadamente três mil litros de água,

Foram cerca de sete horas de combate às chamas. Fogo foi controlado por volta das 4h da madrugada desta quarta.

(Fonte: Belos FM)