A compra do carro novo para o gabinete do prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco (PSDB), fez com que o ex-presidente da Câmara de Vereadores, Mauro Mendes (PSD), o Tchê, virasse pauta depois de um ano e meio fora da política. Tudo porque a compra da caminhonete nova ganhou grande repercussão nas redes sociais, com críticas a Pacheco e ao vice Edilson Massocco (PR), e essa mesma cena já havia ocorrido com Tchê Mendes em 2015, quando foi adquirido um carro novo para o Legislativo.

Tchê Mendes participou do programa Mesa Redonda da Rádio Aliança nesta quarta-feira, 14 de março, e rebateu as críticas feitas pelo então vereador e atual vice-prefeito, Edilson Massocco, em 2015, quando Mendes autorizou a compra de um Ford Focus para o Legislativo, no valor de R$ 77 mil. Edilson Massocco fez duras críticas à compra do carro, comparando com “um avião ou uma nave”, depois de ler as características técnicas do Focus. Massocco também usou a tribuna em 2015 para dizer que a Câmara poderia ter comprado algo mais simples. “Vereadores não são policiais que precisam de um veículo tão potente, como se carro mil não fosse importante. Quantas pessoas usam carro mil?”, discursou na época.

O vídeo com essa fala está repercutindo nas redes sociais e Tchê Mendes questionou por que a atual administração municipal não adquiriu um veículo com motor 1.0. “Se há essa admiração pelo carro mil, por que não se comprou agora?”. Ele destacou que a compra do Focus na época foi discutida pela Mesa Diretora e o carro antigo da Câmara foi doado à Secretaria de Saúde de Concórdia. “Não foi uma decisão particular do presidente, como se eu tivesse ligado para a fábrica e exigido um carro de luxo. E quando aquele cidadão (Edilson Massocco) especifica os itens, é coisa normal de qualquer licitação”, pontuou o ex-presidente.

Mendes também fez uma reflexão sobre a política. “Eu digo que o homem é escravo do que diz e dono do que não fala”. Ele ainda disse que algumas pessoas passaram quatro anos se preocupando com a figura de Mauro Mendes, ao invés de pensar em Concórdia. “O projeto de alguns foi me destruir e eu acabei ficando sozinho na estrada”, lamentou.

Tchê Mendes foi vereador em Concórdia no período de 2012 a 2016, presidindo o Legislativo nos anos de 2015 e 2016. Ele também é radialista e atua em rádios da região. Durante 20 anos foi comunicador da Aliança.