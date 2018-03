Mulher morre atropelada no centro de Catanduvas

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h30 desta terça-feira, 13, para atendimento a um atropelamento na Rua Duque de Caxias, centro de Catanduvas. Chegando ao local foi constatado que uma senhora encontrava-se sem vida. Bombeiros e Polícia Militar isolaram a área até a chegada do Instituto Geral de Perícias (IGP) que fará o recolhimento do corpo no local.

A vítima fatal é a senhora Terezinha dos Santos Costa de 78 anos. O veículo envolvido no atropelamento é uma S10 com placas de Catanduvas.