O fato ocorreu no início da noite desta terça-feira(13) por volta de 18h25 na rua Uruguai com a rua Borges de Medeiros no Bairro Santa Maria e envolveu uma Motocicleta, um carro e um caminhão.

O acidente ocorreu quando a condutora da motocicleta Honda Bros placas MJZ-4303 de Paial, Marilei dos Santos com 33 anos, perdeu o controle ao bater na traseira do veículo GM / Classic placas QHF-2284 de Chapecó conduzido por M.C. com 40 anos que aguardava para fazer a conversão permitida a esquerda para entrar na rua Borges de Medeiros. Com o Impacto houve a queda das duas ocupantes da motocicleta e a caroneira caiu entre os rodados da carreta Randon placas MFH-1481 de Chapecó que estava atrelada ao caminhão Scania / R400 placas GAD-8899 também de Chapecó conduzido por E. de O. com 31 anos.

A condutora da motocicleta N.N. com 28 anos, foi socorrida pelos Bombeiros com fraturas, diversos ferimentos e estável. A caroneira foi socorrida pelo Samu em estado grave com multiplas fraturas, foi entubada na ambulância e levada as pressas para o HRO onde passou por cirurgia e não resistiu aos ferimentos vindo a falecer aos 30 minutos de quarta-feira(14).

Uma soldado que se dirigia para casa, passando pelo local do acidente, parou e ajudou na orientação do trânsito até a chegada da guarnição da Policia Militar para dar continuidade do atendimento da ocorrência.

(Fonte: Desbravador Repórter)