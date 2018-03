Um homem de 58 anos morreu na noite da terça-feira, dia 13, possivelmente vítima de acidente de trabalho. O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia no fim da tarde em uma propriedade rural, na comunidade de Suruvi. Conforme informações, a vítima trabalhava na extração de madeira e uma árvore teria caído sobre ela.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que fez o atendimento, o trabalhador chegou a ter uma parada cardiorrespiratória na ambulância, mas foi reanimado. No Hospital São Francisco, ele teria tido outra parada, não resistindo. Não dá para afirmar se as paradas cardiorrespiratórias têm, ou não, relação com o acidente sofrido durante o trabalho.



A vítima foi Nélvio Luiz Schuck, de 58 anos de idade.