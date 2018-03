Um dos mais aguardados eventos do ano já está sendo preparado para maio. Vem aí o Miss Concórdia 2018, uma oportunidade única para as moças que tem interesse em ser a representante da beleza concordiense. As inscrições estarão abertas a partir de quinta-feira, dia 15 e seguem até o dia 26 de março. As interessadas devem procurar o Centro Cultural Concórdia – das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, de segunda a sábado, para se inscrever.



O evento deste ano, que deve ocorrer no dia 18 de maio, data ainda a ser confirmada, trará algumas novidades. A proposta é criar mais atrativos ao público e proporcionar uma maior participação da comunidade. A premiação às três escolhidas também terá um incremento significativo. Como a participação no Miss Santa Catarina será somente em 2019, a escolhida em Concórdia terá um ano de preparação. Assim, podem ser candidatas meninas de 17 anos, desde que completem 18 até o dia 31 de dezembro de 2018. A idade máxima para participação é 25 anos (completados neste ano).



Mais que escolher uma representante da beleza para o município, o Miss Concórdia quer oportunizar as candidatas a receberem informações e dicas, que poderão lhes ajudar em comportamentos e embelezamento para o dia a dia. Seguindo o exemplo do concurso do ano passado, um mês antes do concurso serão oferecidos workshops, direcionados a beleza, bem-estar e relacionamento. Será o momento para aprender mais sobre maquiagem, nutrição, postura e passarela, etiqueta e ainda sobre oratória, com técnicas simples e importantes para as candidatas falarem bem em público e relacionar-se com as pessoas.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)