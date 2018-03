Preocupada com o andamento e o resultado final das obras de saneamento básico, que estão sendo executadas pela empresa Trix – contratada pela Casan – em Concórdia, a Administração Municipal está fazendo levantamento dos inúmeros problemas apresentados na execução do trabalho. Munido das informações e interessado em evitar transtornos futuros, o prefeito Rogério Luciano Pacheco, fez contato com a Agência Intermunicipal de Saneamento – ARIS, solicitando que o diretor geral, Adir Faccio, venha ao município, para tomar conhecimento da situação e auxiliar em possíveis encaminhamentos para que os problemas sejam solucionados.



A data da reunião ainda não ficou confirmada, mas possivelmente deve ocorrer na próxima semana. O prefeito afirma que quer deixar a ARIS por dentro da situação e ganhar força na busca por soluções dos problemas que estão surgindo na execução da obra. “Já visitamos diversos pontos e mantemos uma grupo de servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras fiscalizando os trabalhos. Eles recebem constantemente dados do andamento da obra, mas o trabalho não está a contento e temos que buscar melhorias urgentes”, comenta Pacheco, não descartando a possibilidade de “resolver” o problema judicialmente, se for necessário.



Entre os principais problemas já constatados estão a demora para a repavimentação dos trechos, que sofreram intervenção, e o desnível na cobertura asfáltica, nos trechos que foram abertos para passar a canalização. Outro assunto que será discutido no encontro entre a Prefeitura e ARIS é com relação a possível instalação de bombas, em terrenos localizados a baixo do nível da rua. “Esta também é uma grande preocupação nossa, que gera questionamentos e insegurança da população”, afirma o prefeito. A ARIS mantém um representante de Chapecó, que acompanha as reuniões mensais entre as partes envolvidas na obra: Casan, Trix e Prefeitura de Concórdia.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)