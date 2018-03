Nesta terça-feira (13) apresentou-se ao departamento de futebol do Galo o goleiro Zé Carlos, atleta que teve grande importância para o acesso da equipe a Série A e o título da Série B do Catarinense. A estreia deve já acontecer no duelo do domingo (18) às 18h contra o Avaí no Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia.



Após o título em Concórdia em 2017, o goleiro acertou sua ida para a equipe de Santo André para a disputa do Paulistão 2018, no último domingo (11) a equipe paulista encerrou sua participação na competição e o jogador acertou sua volta a equipe do Galo.



O goleiro nesta manhã logo após a chegada em Concórdia já fez trabalho físico no estádio e a tarde já participará do treino tático comandado pelo auxiliar-técnico Hilton.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)