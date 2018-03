Um caminhoneiro perdeu a vida em um gravíssimo acidente, registrado na noite desta terça-feira, dia 13, no contorno viário norte em Concórdia. O fato ocorreu por volta das 19h20 no trevo de acesso ao novo traçado da rodovia. Foi uma saída de pista, seguida de capotamento e choque em árvores, envolvendo uma carreta Scania, placas de Concórdia. O veículo estava carregado com farelo de soja. O motorista, de iniciais L.L.G, de 63 anos, morreu preso às ferragens.

Conforme informações de testemunhas, o caminhão estava descendo do novo traçado para acessar o contorno norte. No trevo de acesso a rodovia, o veículo não teria freado a tempo e feito um "L". Com o peso da carga, o caminhão foi jogado para fora da pista, capotando, espalhando a carga às margens da rodovia e colidindo contra uma plantação de eucalipto. O corpo do motorista ficou bastante mutilado.

A Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para orientar o trânsito e dar apoio. O Corpo de Bombeiros se deslocou para fazer o resgate do corpo com duas viaturas, sendo necessário usar o desencarcerador. O IGP também foi chamado para recolher o corpo. Conforme informações, a vítima era moradora de Concórdia.