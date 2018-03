O Sicoob Crediauc gerou em 2017, o montante de R$ 18.260.414,95 em Sobras brutas e deste valor, R$ 9.966.796,37, retornaram para os cooperados, sendo R$ 4.007.399,80, que foram depositados em conta corrente a título de juros sobre o capital social e R$ 5.959.396,57 de Sobras líquidas que estarão disponíveis aos cooperados, proporcionalmente ao que cada um movimentou em 2017 e apresentados durante as pré-assembleias. “Foi mais um ano de muito trabalho para a nossa Cooperativa. Ficamos satisfeitos ao encerrarmos 2017 com esses números positivos e expressivos, que são o resultado do trabalho conjunto entre cooperados, direção e funcionários. Os resultados que estão sendo apresentados aos nossos cooperados demonstram a solidez do Sicoob Crediauc. Agradecemos a todos que acreditam no trabalho da Cooperativa e que estão evidenciando essa relação de confiança nas nossas pré-assembleias. Temos certeza de que, com essa sinergia, teremos muitas conquistas pela frente”, assinala a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim.





Com mais de 39 mil cooperados, o Sicoob Crediauc conta com 18 Pontos de Atendimentos. Além disso, a Cooperativa já está autorizada a atuar em municípios do Rio Grande do Sul. “O Sicoob Crediauc está plenamente alinhado aos princípios preconizados pelo Cooperativismo. Buscamos, cada vez mais, estar próximos dos anseios das comunidades da nossa área de abrangência. Apoiamos diversos projetos sociais, que trazem benefícios significativos aos cooperados e comunidade em geral. Priorizamos ações voltadas à saúde, ao bem-estar da população e à sustentabilidade. Com isso, temos o reconhecimento de nossos cooperados e da sociedade em geral”, acrescenta Maria Luisa.





AGH





No dia 17 de abril, o Sicoob Crediauc realizará a Assembleia Homologatória (AGH), a partir das 19h30, na sede da cooperativa, Rua Dr. Maruri em Concórdia, com a participação dos delegados. “A Assembleia Homologatória é um momento de consolidação de todas as deliberações das pré-assembleias. Uma das premissas do Sicoob Crediauc é trabalhar em plena sintonia com nossos delegados. Entendemos que essa relação de proximidade fundamenta nossas decisões, sedimentando o espírito democrático e participativo (características intrínsecas ao cooperativismo)”, destaca a presidente do Sicoob Crediauc. Já o cronograma de pré-assembleias será encerrado no dia 4 de abril. “Conclamamos a todos os cooperados que participem das pré-assembleias, opinem e ajudem a construir o futuro da nossa cooperativa”, complementa Maria Luisa Lasarim.



(Fonte: Luis Henrique Rigon/Assessor de Comunicação e Marketing/Paulo Gonçalves/PG Comunicação)