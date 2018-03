A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Concórdia, por meio do Setor de Educação Especial da Gerência de Educação, comunica que na próxima quinta-feira, 15, irá promover a 3° chamada de escolha de vagas de professores admitidos em caráter temporário (ACTs) para quatro unidades da Apaes da região.

A chamada ocorrerá a partir das 14 horas, na Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, para preenchimento de vagas para as Escolas Especiais de Concórdia, Ipira, Irani e as 13:30 horas na Gered de Seara para Escolha de vagas para a Escola Especial de Lindóia do Sul. Os professores interessados devem estar munidos de documentos pessoais, comprovação de habilitação e de tempo de serviço.

QUADRO DE VAGAS APAE DE CONCÓRDIA

SALA DE AULA:

01 de 20 horas vinculada matutino 02/04/2018 a 29/06/2018

01 de 20 horas vinculada vespertino 02/04/2018 a 29/06/2018

03 de 20 horas - Matutino 02/04/2018 a 19/12/2018

04 de 20 horas - Vespertino 02/04/2018 a 19/12/2018

ARTES:

01 Vaga Excedente - de 11h15min. 02/04/2018 a 19/12/2018

QUADRO DE VAGAS APAE DE IPIRA

12 horas Informática - 02/04/2018 a 19/12/2018

QUADRO DE VAGAS APAE DE IRANI

16 horas Informática - 02/04/2018 a 19/12/2018

ESCOLHA DE VAGAS ACT - APAES – GERED/SEARA

Data: 15/03/2018.

Horário:13:30 horas

Local: GERED SEARA

APAE de Lindóia do Sul

06 horas Educação Física (03 matutino – 03 vespertino)

(Fonte: Dalva Pichetti/Ascom/ADR Concórdia)