A Justiça da Comarca de Concórdia através da juíza, Thays Backes Arruda, recebeu a denúncia feita pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do jovem de iniciais A.A.M.M., de 19 anos, acusado de assassinar a ex-companheira Adriana Chiapetti, em Linha Vitória interior de Concórdia no dia 31 de janeiro deste ano. Segundo os autos, a magistrada entendeu que existem provas suficientes do crime e indícios da autoria do assassinato. O acusado encontra-se recolhido no Presídio Regional de Concórdia desde o dia dos fatos.

O crime ocorreu na madrugada do dia 31 de janeiro na residência da vítima. O corpo foi achado pelo ex-marido da companheira, caído em um dos cômodos. Conforme apurado pela Rádio Aliança na época dos fatos, ela foi atingida por uma pancada contundente na cabeça. O suspeito foi detido quando passava de carro na cidade de Quilombo.

(Com informações do repórter André Krüger).